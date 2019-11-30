بعد وفاة نائب خلال فرح ابنته.. 9 نواب غيبهم الموت في 4 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

توفى مساء أمس الجمعة، النائب محمد بدوي دسوقي، عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، إثر تعرضه لأزمة قلبية أثناء حضور فرح ابنته بأحد فنادق القاهرة.

ولم يكن دسوقي هو الأول من بين نواب البرلمان الذي يدركه الموت خلال فترة عمل المجلس بل كان النائب الـ9 في قائمة من غيبهم الموت عن الجلوس تحت قبة البرلمان منذ بداية عمل المجلس في 10 يناير 2016 وحتى اليوم.

1- سيف اليزل أول الراحلين

كان النائب سامح سيف اليزل أول من غيبهم الموت عن مجلس النواب حيث توفى بتاريخ 4 أبريل 2016، وكان اليزل صاحب فكرة ائتلاف دعم مصر صاحب الأغلبية البرلمانية تحت القبة ومؤسس هذا الائتلاف، وبعد وفاته تم تصعيد النائب نادر مصطفى بدلًا عنه باعتباره رقم واحد في قائمة الاحتياطي لقائمة "في حب مصر" التي تحولت فيما بعد لائتلاف دعم مصر.

2- محمد مصطفى الخولي

توفى النائب محمد مصطفى الخولي، عن دائرة مركز الفيوم في 21 أبريل 2016، متأثرًا بإصابته بأزمة قلبية مفاجئة، بعد دخوله إحدى المستشفيات التخصصية بمدينة الفيوم، قبل يوم من وفاته.

وفي 27 يونيو 2016، تم إجراء انتخابات تكميلية على المقعد فازت بها زوجته عبير الخولي بفارق 729 صوتًا عن منافسها المهندس عمرو أبوالسعود، عضو مجلس الشعب السابق.

3- سيد فراج

بتاريخ 12 يوليو 2016 توفى النائب سيد فراج، عن دائرة حدائق القبة وعضو ائتلاف دعم مصر، وذلك بعد صراع مع المرض، إذ كان يتلقى العلاج داخل المركز الطبي العالمي قبل وفاته بفترة.

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وجرت انتخابات تكميلية على المقعد فاز فيها النائب حسين جاد والذي أعلن فوزه بتاريخ 6 سبتمبر 2016، بحصوله على 11380 صوتًا فيما حصل منافسة حشمت مصطفى على 7019 صوتًا.

4- النائبة أميرة رفعت

توفت النائبة أميرة رفعت، عضو البرلمان عن دائرة شبين الكوم بالمنوفية، بتاريخ 9 أكتوبر 2016، بعد حادث سير بالطريق الدولي لشرم الشيخ أثناء ذهابها برفقة أبنائها لحضور احتفالية 150 عامًا على الحياة النيابية في مصر، وبعد وفاتها تم تصعيد النائبة أميرة القشاش خلفًا لها.

5- النائب هرقل وفقي

وفي 26 يوليو 2017 توفي النائب هرقل وفقي، عضو البرلمان عن دائرة جرجا بسوهاج، عن عمر ناهز 51 عامًا بعد إصابته بوعكة صحية قبلها بأشهر تمثلت في ضعف عضلات القلب، وتم إجراء الانتخابات التكميلية على مقعده بعدها ليفوز به النائب رشدي همام.

6- النائب أحمد عبدالتواب

في 29 يوليو 2018، توفي النائب أحمد عبدالتواب، عن دائرة طامية بمحافظة الفيوم بعد صراع مع المرض وإصابته بغيبوبة قبل الوفاة بأسابيع.

7- النائب رفعت داغر

بتاريخ 21 أغسطس 2018 توفى النائب رفعت جودة داغر، عضو البرلمان عن دائرة مركز زفتى بمحافظة الغربية، وذلك بعد إجراء عملية جراحية في القلب.

8- حسام الرفاعي

بتاريخ 16 سبتمبر 2018، توفي النائب حسام الرفاعي، عضو المجلس عن محافظة شمال سيناء، عن عمر ناهز 60 عامًا أثناء تواجده بالإدارة التعليمية بمدينة نصر لإنهاء مصالح بعض المواطنين نتيجة إصابته بأزمة قلبية.

9- النائب محمد بدوي دسوقي

توفي مساء أمس الجمعة 29 نوفمبر 2019، النائب محمد بدوي دسوقي، عضو لجنة النقل والمواصلات، بأزمة قلبية خلال حضوره حفل زفاف ابنته بأحد فنادق القاهرة.​