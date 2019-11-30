مصر | عاجل .. الإعدام لمتهم بقضية خلية إمبابة الإرهابية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل .. الإعدام لمتهم بقضية خلية إمبابة الإرهابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة امس باجماع الاراء وبعد اخذ رأى المفتى بمعاقبة المتهم محمد جاد حضوريا بالاعدام وذلك في إعادة محاكمته بالقضية المعروفة إعلاميا "خلية إمبابة" الإرهابية والصادر ضده فيها حكما غيابيا بالإعدام.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين محمد النجدي وعبدالرحمن صفوت الحسيني وامانة سرأحمد صبحي عباس.

كانت النيابة قد احالت المتهمين وعددهم 16 بينهم 3 هاربين الى محكمة الجنايات بعدما أسندت لهم قيامهم في غضون الفترة بين 2013 حتى مارس 2015 بانشاء جماعة أسست على خلاف أحكام القانون تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة والاعتداء على الحرية والإخلال بالنظام العام وتعريض المجتمع للخطر والاعتداء على رجال الامن وحيازة الأسلحة النارية واصدرت المحكمة حكمها بمعاقبة 10 متهمين بالإعدام و5 آخرين بالسجن المؤبد وانقضاء الدعوى لمتهم بوفاته