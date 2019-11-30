مصر | لسرقة ٢٥٠ جنيها.. مسجل يقتل متسولا بالمطرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لسرقة ٢٥٠ جنيها.. مسجل يقتل متسولا بالمطرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال مباحث المطرية من القبض على مسجل لقتله متسولا لسرقة ٢٥٠ جنيها، حصيلة تسوله بالطريق العام.

البداية عندما ورد بلاغ لقسم شرطة المطرية من مستشفي المطرية التعليمي تفيد استقبالها جثة لذكر "مجهول الهوية" وبها إصابات عبارة عن (جرح نافذ بالفخذ الأيمن).



وبالانتقال والفحص تبين وصول المجني عليه للمستشفى، عقب نقله بمعرفة الأهالى من ميدان المطرية، دائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى هوية المجني عليه وتبين أنه يدعى "و ا م" سن 41 عاطل ومقيم 41 شارع الإسكندرية، دائرة القسم، والسابق اتهامه فى عدد 4 قضايا آخرهم 7055 لسنة 2017م مصر الجديدة "سرقة متجر".



وبتكثيف التحريات ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها المدعو م ت ح سن 47 عاطل ومقيم 9 حارة النجار من شارع الحرية ـ دائرة القسم (مسجل خطر) مخدرات تحت رقم 13147 فئة "ب" المطرية والسابق اتهامه في عدد 21 قضية أخرهم 21946 لسنة 2016م المطرية "سرقة متجر".

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وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم تمكنت قوة من ضبطه وبحوزته سلاح أبيض "سكين مدممة" والمستخدمة في ارتكاب الواقعة.



وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكاب الواقعة واقر بأنه منذ حوالي أسبوع وحال نومه بحديقة ميدان المطرية ـ دائرة القسم غافله المجنى عليه واستولى منه على حقيبة بداخلها مبلغ مالى 250 جنيها "حصيلة تسوله بالطريق العام" ولاذ بالفرار مما أثار حفيظته فعقد العزم على الانتقام منه، وحال علمه بتواجده بالحديقة المشار إليها أعد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته وعاجله بطعنه نافذة محدثا إصابته المشار إليها والتي أودت بحياته.



وتأيدت الواقعة بشهادة المدعو "ك ع ا" سن 42 بائع شاى بالميدان ومقيم 1 حارة نور الدين ـ دائرة القسم

تم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.