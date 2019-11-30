مصر | عاجل.. تصفية زعيم عصابة بعد تبادل إطلاق نيران مع الشرطة بالدقهلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تصفية زعيم عصابة بعد تبادل إطلاق نيران مع الشرطة بالدقهلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويضم التشكيل كل من:
وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى عن ضبط المتهمين من الأول إلى الخامس من أفراد التشكيل وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة (بندقية آلية بندقية خرطوش - 2 فرد محلى - 20 طلقة مختلفة الأعيرة) إعترفوا بإرتكابهم الواقعة بالإشتراك مع السادس والسابع أرشدوا عن السيارة المستخدمة "مُبلغ بسرقتها بدائرة مركز دمياط" لدى ميكانيكى "مقيم بدائرة مركز المطرية ضُبط" وقيام الأخير بإخفائها لدى عاطل "له معلومات جنائية مقيم بدائرة مركز منية النصر بالدقهلية" وتبين قيامه بتقطيعها، إعترف أنه على علم بكونها السيارة المستخدمة فى الواقعة.
وتم مطاردة زعيم التشكيل "المتهم السادس" حتى منطقة كفر علام دائرة مركز منية النصر بالدقهلية.
وتم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارتى البحث الجنائى بأمنى بورسعيد والدقهلية مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى وإدارة قوات الأمن وعقب وصول القوات ولدى قيامهم بمداهمة مكان تواجده بادر العنصر المذكور بإطلاق أعيرة نارية تجاههم على الفور أحكمت القوات التعامل معه بالمثل إلى أن تم إسكات مصدر النيران.
ونتج عن ذلك التعامل مقتل زعيم التشكيل، وضبط 1 بندقية آلية و2 خزينه لذات السلاح و5 طلقات من ذات العيار - 5 جم لمخدر الحشيش، 20 جم من نبات البانجو المخدر - عدد 3 هواتف محمولة.