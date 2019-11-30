مصر | عاجل.. تصفية زعيم عصابة بعد تبادل إطلاق نيران مع الشرطة بالدقهلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تصفية زعيم عصابة بعد تبادل إطلاق نيران مع الشرطة بالدقهلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



ويضم التشكيل كل من:

1_ ح ع م وشهرته الأسود (سن 38 عاطل والسابق إتهامه فى قضيتى "سرقة، سلاح أبيض" ومحكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية "سرقة بالإكراه" ومطلوب ضبطه فى قضية "تجمهر وإستخدام قوة وحيازة أسلحة نارية"

2_ أ م م وشهرته الشناوى (سن 22 عاطل والسابق إتهامه فى عدد 4 قضايا "سرقة، ضرب، سلاح نارى، مخدرات" مقيم بدائرة مركز المنزلة بالدقهلية)

3_ أ ع ع وشهرته مغاورى (سن 25 عاطل السابق إتهامه فى قضيتى "سرقة، مخدرات" مقيم بدائرة مركز صان الحجر بالشرقية)

4_ م ا ا وشهرته الدقناوى (سن 27 عاطل - محكوم عليه بالسجن 10 سنوات فى جناية "مخدرات" بدائرة صان الحجر بالشرقية)

5_ ا م ع وشهرته كباكا (سن 37 عاطل - محكوم عليه بالحبس عامين فى قضية تبديد بمركز المطرية بالدقهلية)

6_ م ح ا وشهرته البؤله "سن 26 عاطل مقيم بدائرة مركز صان الحجر بالشرقية" والمطلوب ضبطه وإحضاره فى قضيتين "قتل" - "إستعراض قوة"

7_ م ع ع وشهرته حماده عطية (سن 31 محكوم عليه بالسجن المؤبد فى جناية سلاح نارى بمركز المطرية بالدقهلية وكذا بالحبس 4 سنوات فى 3 قضايا "سرقة إستعراض قوة" بمركز المطرية) وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى عن ضبط المتهمين من الأول إلى الخامس من أفراد التشكيل وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة (بندقية آلية بندقية خرطوش - 2 فرد محلى - 20 طلقة مختلفة الأعيرة) إعترفوا بإرتكابهم الواقعة بالإشتراك مع السادس والسابع أرشدوا عن السيارة المستخدمة "مُبلغ بسرقتها بدائرة مركز دمياط" لدى ميكانيكى "مقيم بدائرة مركز المطرية ضُبط" وقيام الأخير بإخفائها لدى عاطل "له معلومات جنائية مقيم بدائرة مركز منية النصر بالدقهلية" وتبين قيامه بتقطيعها، إعترف أنه على علم بكونها السيارة المستخدمة فى الواقعة.



وتم مطاردة زعيم التشكيل "المتهم السادس" حتى منطقة كفر علام دائرة مركز منية النصر بالدقهلية. وتم مطاردة زعيم التشكيل "المتهم السادس" حتى منطقة كفر علام دائرة مركز منية النصر بالدقهلية. وتم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارتى البحث الجنائى بأمنى بورسعيد والدقهلية مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى وإدارة قوات الأمن وعقب وصول القوات ولدى قيامهم بمداهمة مكان تواجده بادر العنصر المذكور بإطلاق أعيرة نارية تجاههم على الفور أحكمت القوات التعامل معه بالمثل إلى أن تم إسكات مصدر النيران.

تمكن فريق البحث المشكل بقيادة اللواء علاء الدين سليم، مساعد الوزير لقطاع الأمن العام ومشاركة قيادات ومفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمني بورسعيد والدقهلية، من تحديد وضبط أفراد التشكيل العصابى الذي استهدف مواطن، 32 عاما، عامل، في أثناء تواجده بإحدى المقاهي بمنطقة بمنطقة شادر عزام – أمن بورسعيد وإصابته بطلق خرطوش بالصدر والكتف الأيمن، مما أدى إلى وفاته باستخدام أسلحة نارية كانت بحوزتهم وهروبهم بسيارة ربع نقل.



ونتج عن ذلك التعامل مقتل زعيم التشكيل، وضبط 1 بندقية آلية و2 خزينه لذات السلاح و5 طلقات من ذات العيار - 5 جم لمخدر الحشيش، 20 جم من نبات البانجو المخدر - عدد 3 هواتف محمولة.