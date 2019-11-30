مصر | حبس عاطلين يتاجران في الكوكايين بالمعادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس عاطلين يتاجران في الكوكايين بالمعادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحيازتهما 210 جرام من مخدر الكوكايين بقصد الاتجار به، فيما طالبت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

كشفت تحقيقات النيابة عندما تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطلَيْن، مقيمان بدائرة قسم شرطة المعادى، سبق اتهام أحدهما في قضيتين، حال تواجدهما بمنطقة سكنهما وبحوزتهما كمية من مخدر الكوكايين وزنت 210 جرامات- مبلغ مالى.

وأضافت التحقيقات أنه بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى،وحرر المحضر للازم بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.