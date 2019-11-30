مصر | في مداهمات أمنية بالجيزة.. القبض على 23 تاجر مخدرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في مداهمات أمنية بالجيزة.. القبض على 23 تاجر مخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، حملاتها لمداهمة الأوكار الإجرامية وضبط كافة المخالفات القانونية والخارجين عن القانون، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية في المحافظة.

وأشرف على الحملة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس، واللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، وشارك في الحملة رؤساء القطاعات ومأموري وضباط الأقسام، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لقوات الأمن.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال قضايا المواد المخدرة عن ضبط 25 متهم، منهم 2 تعاطي، 23 اتجار، عثر بحوزتهم 600 جرام مخدر الحشيش، 205 قرص مخدر، 65 جرام هروين، 250 جرام استروكس، 210 جرام البودر، وفي مجال قضايا الأسلحة النارية تم ضبط قضية دفاع عن النفس، وعثر على فرد خرطوش محلى عيار 12 مم.

وأخطرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة لتتولى النيابة العامة التحقيقات.