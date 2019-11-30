أخبار مصر | بيان عاجل للحكومة بشأن إهدار مال عام بهيئة السكك الحديدية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيان عاجل للحكومة بشأن إهدار مال عام بهيئة السكك الحديدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضوة مجلس النواب، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل، أكدت فيه وجود واقعة إهدار مال عام بهيئة السكك الحديدية

وأشارت النائبة، إلى أن مدينة المنصورة، شهدت حادث بمغسلة القطارات التابعة لهيئة السكك الحديدية، بعد خروج قطار مكون من جرار و9 عربات عن القضبان، حيث تسبب القطار في خسارة الهيئة 11 مليون جنيه، مما يعد إهدارا للمال العام.

وأضافت: رغم أن مغسلة قطارات المنصورة التابعة للسكة الحديد، هي ضمن عدد 15 محطة غسيل من أصول شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة، وأعمال التأمين والنظافة المملوكة لهيئة السكة الحديد، إلا أن الحادث تسبب بوقف أعمال المغسلة.

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وتابعت: بعد غسيل القطارين رقم 708و 808، وأثناء رجوع القطار فى طريق خروجه من المغسلة “تدفيع القطار”، حيث خرجت العربة رقم 7 بعد مرور 6 عربات والجرار، وخرج الجرار عن مساره بعد فتح التحويلة عن طريق الخطأ.

وأكدت أن خروج العربات عن القضبان، أدي لتدمير 4 مراحل من إجمالي 6 مراحل من المغسلة، مما دمر القوة الرئيسة للمغسلة، التي تم إنشائها بغرض نظافة وغسيل الجسم الخارجي للقطارات بمختلف أنواعها، بمنطقة وسط الدلتا، وتم إنشاء تلك المغسلة فى 2011، بتكلفة 2 مليون جنيه، وبعد التعويم وصل سعرها حاليا إلى 11 مليون جنيه.

ونوهت بأن الحادث نتج عن خطأ بشري، وتسبب في خسائر مادية كبيرة للهيئة، مما يؤكد ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه وبحث آليات لمنع تكراره لاحقا.