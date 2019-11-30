أخبار مصر | "القوى العاملة" تطلق المرحلة الثانية من وحدات التدريب المتنقلة 

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "القوى العاملة" تطلق المرحلة الثانية من وحدات التدريب المتنقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق وزير القوى العاملة اليوم، المرحلة الثانية من وحدات التدريب المتنقلة، والمقرر إطلاقها في محافظات الأقصر أسيوط، كفر الشيخ، المنيا.

وأضاف الوزير، أن إجمالي الوحدات التي تم إطلاقها حتى الآن هم ٨ وحدات موزعة على ٨ محافظات، مشيرا إلى أنه يتبقى ٥ وحدات أخرى سيتم إطلاقها في المرحلة الثالثة، والتي من المقرر إطلاقها، خلال شهرين من اليوم، ليصبح لدينا ١٣ وحدة متنقلة.

وأكد الوزير، أن اختبار تشغيل تلك الوحدات سيكون لمدة عام، وفي حالة تحقيق المراد منها سيتم إضافة وحدات أخرى لتغطي كل محافظات الجمهورية.

وتقدم الوزير بالشكر للعمال الذين قاموا بتطوير تلك الوحدات، لإخراجها بهذا الشكل، ليصبح إضافة للتدريب المهني في كل محافظات مصر.

وأشار الوزير، أن هناك إقبال كبير على الوحدات التي تم إطلاقها في المحافظات الأربع في المرحلة الأولى، مضيفا أنه سيتم تغيير القرى لكل وحدة في كل محافظة، كل ثلاث شهور.