أخبار مصر | تداول 476 شاحنة و57 سيارة بموانئ البحر الأحمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تداول 476 شاحنة و57 سيارة بموانئ البحر الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، تداول 476 شاحنة بضائع و57 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لأستقبال أربع سفن وهى امانة، الحرية، القاهرة، عزيز اكسبريس وعلى متنهم 112 شاحنة و4 سيارة بينما تغادر العبارة الرياض فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الرياض وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 82 شاحنة و28 سيارة وغادرت ثلاث سفن وهى الرياض، الحرية، عزيز اكسبريس وعلى متنهم 154 شاحنة و21 سيارة.

كما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينتين سينا وبريدج وعلى متنهم 32 شاحنة بينما تغادر أربع سفن وهى ايلة، سينا، بريدج، برنسيسة وعلى متنهم 21 شاحنة فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين ايلة وسينا وعلى متنهم 33 شاحنة و1 سيارة وغادرت السفينة سينا وعلى متنها 42 شاحنة و3 سيارة.