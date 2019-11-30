أخبار مصر | مقترح برلماني باستغلال المناطق أسفل الكباري في زراعة الخضرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقترح برلماني باستغلال المناطق أسفل الكباري في زراعة الخضرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري النقل والتنمية المحلية، بشأن العمل على زراعة الخضرة أسفل الكباري لمنع انتشار القمامة والتقليل من الباعة الجائلين بجانب شكلها الجمالي

وقالت إن إجمالى عدد الكبارى المخصصة للمركبات فى مصر التابعة للهيئة العامة للطرق والكبارى ومديريات الطرق "المحليات" وهيئة المجتمعات العمرانية، يبلغ 1762 كوبرى، ناهيك عن الكباري المخصصة للأفراد، والكباري الجديدة التي يتم إنشائها، إلا أن هناك انتشار كبير لاستغلال أسفل هذه الكباري من قبل الباعة الجائلين أو إلقاء القمامة به وغيرها من الوسائل التي تسبب مشكلات إما بالروائح الكريهة أو أصوات الباعة وضياع حق الدولة في تحصيل رسوم.

وأكدت أن كل هموم التنفيذيين هو إنشاء الكباري فقط دون أن يفكروا في أي آلية لاستغلال الفوارغ أسفل هذه الكباري بشكل يضفي جمالا على البيئة أو على الأقل يمنها إلقاء القمامة بها واستغلالها بشكل غير مشروع من قبل الباعة الجائلين.

وأشارت إلى وجود وسيلة تم إتباعها في عدد من الدول الأخرى في هذا الشأن، أبرزها استغلال أسفل الكباري في زراعة الخضرة، والتي تضفي جمالا على الجو العام، بجانب دورها في تنقية الجو من عوادم السيارات.

وطالبت بالموافقة على العمل على زراعة الخضرة أسفل الكباري لمنع انتشار القمامة والتقليل من الباعة الجائلين بجانب شكلها الجمالي.