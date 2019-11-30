أخبار مصر | ماريان عازر أول برلمانية مصرية تلقي كلمة بمنتدى حوكمة الإنترنت بألمانيا (صور)

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وتحدثت "عازر"، عن أهم التحديات أمام تحقيق السلام في العصر الرقمي، مؤكدة أن الإنترنت هو أحد مجالات الصراع في المستقبل.
وأشارت إلى أن هناك العديد من التحديات المتعلقة بالسلام في العصر الرقمية أبرزها وضع إطار لحماية الأفراد من استخدام تقنيات المراقبة التي تتداخل مع التمتع بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تحقيق التوازن الصحيح بين الفوائد والتكاليف عبر جميع فئات التحكم في الصادرات للعناصر ذات الاستخدام المزدوج.
كما أكدت النائبة البرلمانية، أن مواجه أشكال العنف الجديدة من خلال الإنترنت، مشيرة إلى أنه من المصلحة العامة حماية الكرامة والسلام وكيفية حل النزاع مع مصالح شركات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن هناك ظاهرة تنمر عبر الإنترنت على الأطفال وهو ما يتطلب التوازن الدقيق بين حرية التعبير والملاحقة الجنائية.
فهناك مقترح مطروح لمؤشرات محتملة لقياس السلام والصراع في الفضاء الإلكتروني، ومنها مقياس لخطورة وعدد الهجمات الإلكترونية والمؤشرات التي تبين احتمال أن تكون بلد ما هي المنشأ للهجوم السيبراني وكيف تم التعامل معها من حيث العقوبات.
وتابعت النائبة، أن السلام يمثل تحديًا إنسانيًا ويجب تنفيذه من خلال تعاون الجهات الفاعلة البشرية
لذلك ينبغي أن يكون هناك نهجًا تعاونيًا لأصحاب المصلحة المتعددين مع التركيز على حقوق الإنسان، وحماية البنى التحتية الحيوية.