أخبار مصر | ماريان عازر أول برلمانية مصرية تلقي كلمة بمنتدى حوكمة الإنترنت بألمانيا (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماريان عازر أول برلمانية مصرية تلقي كلمة بمنتدى حوكمة الإنترنت بألمانيا (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت الدكتورة ماريان أمير عازر، عضوة مجلس النواب، رئيسة لجنة الشباب والمرأة بالبرلمان الدولي، كلمة في منتدى حوكمة الإنترنت الدولي الرابع عشر والذي افتتحت فعالياته المستشارة انجيلا مريكل والأمين العام للأمم المتحدة بالعاصمة الألمانية برلين بحضور آلاف المشاركين من متخذي القرار حول العالم.

وتحدثت "عازر"، عن أهم التحديات أمام تحقيق السلام في العصر الرقمي، مؤكدة أن الإنترنت هو أحد مجالات الصراع في المستقبل.

وأشارت إلى أن هناك العديد من التحديات المتعلقة بالسلام في العصر الرقمية أبرزها وضع إطار لحماية الأفراد من استخدام تقنيات المراقبة التي تتداخل مع التمتع بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تحقيق التوازن الصحيح بين الفوائد والتكاليف عبر جميع فئات التحكم في الصادرات للعناصر ذات الاستخدام المزدوج.

ونوهت بأن ضوابط التصدير تعتبر من بين أكثر مشكلات السياسة تعقيدًا التي يجب معالجتها لأنها تجمع ضوابط التصدير بين القانون والتكنولوجيا والسياسة والآثار المترتبة على الصعيدين الوطني والدولي وفي هذه الحالة تقع أيضًا مباشرة عند تقاطع حقوق الإنسان والأمن والأعمال. كما أكدت النائبة البرلمانية، أن مواجه أشكال العنف الجديدة من خلال الإنترنت، مشيرة إلى أنه من المصلحة العامة حماية الكرامة والسلام وكيفية حل النزاع مع مصالح شركات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن هناك ظاهرة تنمر عبر الإنترنت على الأطفال وهو ما يتطلب التوازن الدقيق بين حرية التعبير والملاحقة الجنائية.