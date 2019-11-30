أخبار مصر | حكم الشك في انتقاض الوضوء.. أمين الفتوى يجيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حكم الشك في انتقاض الوضوء.. أمين الفتوى يجيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ورد سؤال للدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء من سائل يقول " ما حكم الشك في انتقاض الوضوء.

أجاب أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر الذي عُرض على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على موقع "فيس بوك أن اليقين لا يزول بالشك، فمن توضأ وشك في الوضوء فالأصل أني متوضأ، بينما الشك يزول باليقين.

وأضاف: أن ندرك أننا في الصلاة نقف بين يدي الملك، نتحدث معه ويرد عليه المولى بقول حمدني عبدي مجدني عبدي أثنى علي عبدي، سألني عبدي ولعبدي ما سأل.

