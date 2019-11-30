شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف الجديد: الفترة المقبلة سيغلب عليها العمل الميداني (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، ديوان عام المحافظة، حيث كان في استقباله بلال حبش نائب المحافظ، اللواء عصام العلقامي السكرتير العام، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، ومديرو عموم الإدارات، وبعض الموظفين والعمال بالديوان.

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وحرص المحافظ على مصافحتهم جميعا، والذين بدورهم تقدموا للمحافظ الجديد بالتهاني بثقة القيادة السياسية لتوليه المسؤولية بعد أدائه اليمين الدستورية محافظا لبني سويف، معربين عن سعادتهم وأملهم الكبير في أن تشهد الفترة القادمة مزيداً من التقدم في مستوى الخدمات في كل القطاعات.

وأكد «غنيم» أن الفترة المقبلة تتطلب مزيدا من العمل وتضافر الجهود لتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل على تحقيق نقلة نوعية في مستوى معيشة المواطن من خلال الدفع بكافة الجهود الهادفة لتطوير وتحسين مستوى الخدمات في القطاعات الحيوية، وتوفير احتياجاته الأساسية بالشكل اللائق، ضمن منظومة وخطة شاملة تهدف لتوفير حياة كريمة لكل المواطنين.

وشدد على أنه حريص على العمل بروح الفريق الواحد، وأن الجميع شريك في الحل، وركيزة أساسية في تحقيق التنمية، موضحا أن الفترة القادمة سيغلب عليها العمل الميداني للوقوف على أرض الواقع على الموقف الخدمي، ومتطلبات تحسينه، ووضع آليات وخطوات عملية لتنفيذ الحلول والبدائل المناسبة، مع الوقوف أيضا على نقاط القوة والميزات النسبية للعمل على استثمارها لتحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة المواطن البسيط الذي يتطلع لمزيد من الجهود التنموية من الدولة.

العاملون بالديوان العام يستقبلون محافظ بني سويف الجديد الدكتور محمد هاني غنيم

العاملون بالديوان العام يستقبلون محافظ بني سويف الجديد الدكتور محمد هاني غنيم

العاملون بالديوان العام يستقبلون محافظ بني سويف الجديد الدكتور محمد هاني غنيم

العاملون بالديوان العام يستقبلون محافظ بني سويف الجديد الدكتور محمد هاني غنيم

العاملون بالديوان العام يستقبلون محافظ بني سويف الجديد الدكتور محمد هاني غنيم

العاملون بالديوان العام يستقبلون محافظ بني سويف الجديد الدكتور محمد هاني غنيم

العاملون بالديوان العام يستقبلون محافظ بني سويف الجديد الدكتور محمد هاني غنيم