شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: طقس الأحد مائل للدفء شمالًا مائل للحرارة جنوبًا.. والقاهرة 23 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يتوقع خبراء الأرصاد الجوية الأحد أن يسود طقس مائل للدفء شمالا مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهاراً بارد ليلا. كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد مع فرصة سقوط الأمطار على السواحل الشمالية. Advertisements كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحاً على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد. والرياح أغلبها معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج من متر ين إلى متر ين ونصف، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية. وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون القاهرة «15- 23»، إسكندرية «13- 23»، قنا «11- 26»، الأقصر «11– 26»، أسوان «13– 26».

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