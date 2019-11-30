شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 1639 عبوة دواء بيطري منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت مديرية الطب البيطري بالشرقية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملات تفتيشية مفاجئة على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمركز ومدينة ههيا لضبط سوق الأدوية البيطرية وزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية وللحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

أسفرت جهود الحملة عن تحرير 3 محاضر مخالفة وضبط 1639 عبوة لـ14 صنف دواء بيطري مخالف ما بين أدوية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وأخرى محظور استخدامها بيطريًا، بالإضافة إلى 14 عبوة تحصين دواجن تضم 5 آلاف جرعة منتهية الصلاحية.

تم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات، والتحفظ على الأدوية المخالفة على ذمة القضايا.