شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يهنئ "محمد البرلسى" لفوزه بجائزة فى العلوم الحيوية بفيينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فى بيان صادر عن الوزارة منذ قليل، التهنئة للعالم المصرى الشاب الدكتور محمد البرلسى بمناسبة فوزه بالجائزة المقدمة من مؤسسة ماكس برنستيل، ومعهد الأمراض الجزيئية فى فيينا فى مجال العلوم الحيوية.

ونظمت سفارة مصر بفيينا احتفالًا لتكريم الباحث، بحضور السفير عمر عامر السفير المصرى بفيينا، والدكتور عمرو الأتربى المستشار الثقافى المصرى بفيينا، وخلال الاحتفال نقل السفير تقدير الدكتور عبدالغفار وإشادته بالعالِم المصرى الشاب وبما حققه من إنجازات علمية فى مجال تخصصه، كما تم تسليمه ميدالية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وخطاب تهنئة مُقدم من الوزير.

كما تم تكريمه عن بحثه "كيفية مواجهة الخلايا للتشوهات أو الخلايا الجينية" والذى حصل به على درجة الدكتوراه فى مجال العلوم الحيوية، حيث توصل العالم الشاب من خلال هذا البحث إلى اكتشاف آلية داخل الخلية يمكنها استشعار وجود طفرة جينية داخل الخلية وتعويضها بزيادة إنتاج جين آخر يقوم بوظيفة الجين المشوه.

ومن جانبه، أكد السيد السفير على اهتمام الدولة بدعم أبنائها الناجحين فى الخارج، وأشار الدكتور عمرو الأتربى المستشار الثقافى المصرى بفيينا إلى أهمية الجائزة التى حصل عليها العالِم الشاب، نظرًا لما تتمتع به المؤسستان المانحتان من سُمعة علمية متميزة باعتبارهما من المؤسسات الدولية المرموقة، مؤكداً أن المعهد الذى تم تسليم الجائزة به يعد واحدًا من أهم المعاهد العلمية فى فيينا.