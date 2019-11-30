شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الشروق : تخصيص مقر إداري لوحدة مرور ميدانى لتحقيق الانضباط بالمدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكد المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم التنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة لتخصيص مقر إداري لوحدة مرور ميداني لتحقيق الانضباط المروري بالمدينة، حيث تمت موافقة هيئة المجتمعات العمرانية على إتاحة المبنى.

وأضاف المهندس عبدالرءوف الغيطي أن المبنى الإداري المنفذ والذي يقع بقلب المدينة بجزيرة الطريق الأوسط بجوار الخزان، تم تخصيصه لصالح وزارة الداخلية بنظام نقل الأصول وتبلغ مساحته حوالي (95م2)، بخلاف ساحات الانتظار.

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وأوضح رئيس الجهاز أن مقر المرور الميداني سيكون إضافة مهمة للمدينة، نظراً لأهمية الخدمات التي سيقدمها، من خلال عمل حملات مرورية على مدار اليوم للحد من وجود أية تجاوزات مروية وتحقيق السلامة لرواد الطرق.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن ذلك يأتي في ضوء حرص الجهاز على تحقيق السلامة المرورية والانضباط المروري مؤكداً أن الجهاز لن يدخر جهداً في سبيل دعم الخدمات كافة، والتي تهدف لسلامة المواطنين بمدينة الشروق .