شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتوجه لمدينة العلمين الجديدة لتفقد عدد من المشروعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم لمدينة العلمين الجديدة وذلك لتفقد عدد من المشروعات السكنية والترفيهية.

ومن المقرر أن يتفقد وزير الإسكان، منطقة الأبراج الشاطئية، والمنطقة الترفيهية، ومشروع "سكن مصر"، والحى اللاتيني، وجامعة العلمين الأهلية، وغيرها.

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ويرافق الوزير عدد من قيادات الوزارة علي رأسهم المهندس خالد عباس نائب الوزير، والمهندس عبد المطلب عماره، نائب رئيس هيئة المجتمعات.