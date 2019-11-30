شكرا لقرائتكم خبر عن مرصد الأزهر يدين حوادث إطلاق نار وطعن على جسر لندن ببريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف انه تابع بقلقٍ بالغٍ حوادث الطعن وإطلاق النار التي وقعت على جسر لندن في قلب العاصمة البريطانية مساء أمس الجمعة ما أدى إلى إصابة العديد من المارة على الجسر جراء التعدي عليهم بالطعن من قبل شخصين.

من جانبها، صرحت شرطة العاصمة لندن أن الحادث يعامل باعتباره حادثة إرهابية من باب الاحتياط ،وقد أطلقت الشرطة النار على اثنين من المشتبه بهما فأردت أحدهما قتيلا في حين ألقت القبض على الآخر.

وأدان مرصد الأزهر أية محاولات من شأنها إزهاق النفس البشرية بغير وجه حق، وأكد على أن مثل هذه العمليات الإرهابية تتنافى وصحيح الدين والأعراف والمواثيق الدولية.

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وكرر المرصد تحذيره من أن تنظيم داعش الإرهابي ربما يشن هجمات انتقامية ردا منه على مقتل زعيمه الإرهابي، إذ سبق وأن نشر التنظيم منشورا يطالب فيه أتباعه بشن هجمات ذئاب منفردة.