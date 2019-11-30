شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: فحص 656 إريتريا ضمن مبادرة الرئيس لعلاج مليون أفريقى من فيروس سى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن مسح 656 مواطن إريترى منذ وصول الفريق الطبى المصرى إلى دولة اريتريا يوم الإثنين الماضي، وذلك ضمن تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لـ علاج مليون أفريقي من "فيروس سي".

يأتى ذلك فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وعزمها افتتاح مراكز للفيروسات الكبدية بعدد من الدول الأفريقية لدعم تلك الدول فى مسح وعلاج مواطنيها ونقل تجربة مصر الرائدة "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية.

وأوضح بيان أنه كان فى استقبال الفريق الطبى المصرى مسئولو السفارة المصرية فى العاصمة الإريترية "أسمرا"، مشيرًا إلى أنه فور وصول الفريق الطبى المصرى تم عقد اجتماع لتدشين المبادرة بحضور سفير مصر فى اريتريا السفير شادى الشرقاوي، ووزيرة الصحة بإريتريا الدكتورة أمينة نور حسين، حيث تم الاتفاق على أسس العمل و الأماكن المقترحة لبدء المبادرة.

وأضاف أن الفريق الطبى المصرى زار مستشفى" أوروتا" التعليمى والتى تعد أكبر المستشفيات فى العاصمة أسمرا، كما عقد اجتماعًا بمسئولى وزارة الصحة المعنيين بعلاج ومتابعة الأمراض الوبائية و الأمراض المزمنة و مشرفى بنوك الدم والمعامل الوطنية بإريتريا حيث تم تحديد المعمل المرجعى و أماكن المسح و العلاج المقرر العمل بها ضمن المبادرة.

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وأشار البيان إلى أنه تم افتتاح وحدة الفيروسات الكبدية تحت شعار "تحيا مصر أفريقيا"، بكل من مستشفى "أوروتا" و"حاليبات المركزي" بالعاصمة الإريترية "أسمرا"، موضحا أن الفريق الطبى المصرى بدأ فور وصوله الاستعدادات الخاصة بتجهيز العيادات بشحنات الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأضاف أن الفريق يستهدف تدريب الكوادر فى دولة إريتريا على إجراء المسح الخاص بالفيروسات الكبدية، وتقييم المكتشف إصابتهم، وبروتوكولات العلاج الخاصة بفيروس سى للحالات المصابة، موضحاً أنه تم تدريب 44 طبيبًا وفنى معمل وممرضة على كيفية إجراء المسح و التحاليل الطبية و إعطاء العلاج.

كما تم تحديد أماكن المسح والعلاج بمبنى العيادات الخارجية بمستشفى "حاليبات المركزى"، بالإضافة إلى معاينة المعمل المركزى بالمستشفى للوقوف على مدى جاهزيته لبدء العمل فى المبادرة.

وذكر البيان أنه تم مسح 48 ممارسًا صحياً ممن يعملون بوزارة الصحة الإريترية باستخدام الكاشف السريع لفيروس "سي" و كانت نتائجهم جميعاً سلبية، مشيرًا إلى أنه تم توزيع الكواشف السريعة ومطبوعات و ملصقات المبادرة على أماكن المسح والعلاج فى كل من مستشفى أوروتا التعليمى و مستشفى حاليبات، وتحديد مكان المعمل المرجعى لتحاليل الفيروس الكمية.