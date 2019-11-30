شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الداخلية تحبط محاولة تهريب 9 ملايين كبسولة جيلاتينية غير خالصة الجمارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحبطت أجهزة الأمن محاولة تهريب قرابة 9 ملايين كبسولة جيلاتينية غير خالصة الرسوم الجمركية بالمنطقة الحرة قبل طرحها بالأسواق، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة كافة صور الجريمة، لاسيما مكافحة أعمال تهريب البضائع الأجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية عبر المنافذ الجمركية. Advertisements وأكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة موانئ القاهرة "المنطقة الحرة مدينة نصر بالإدارة العامة لأمن الموانئ" قيام إحدى شركات الأدوية بالمنطقة الحرة، تصدير رسالة (كبسولات جيلاتينية فارغة) بـ (15) طرد للسوق المحلى داخل سيارة نقل قيادة (سائق مقيم بالقليوبية) وإخفاء كميات كبيرة من الكبسولات بداخلها بقصد تهريبها إلى داخل البلاد دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها. عقب تقنين الإجراءات تم استيقاف السيارة، وتشكلت لجنة أمنية جمركية لتفتيشها وجرد مشمول الرسالة حيث تم ضبط (70) طرد زيادة عما هو وارد بالمستندات بـ (8750000 كبسولة جيلاتينية فارغة) مخفاة ضمن مشمول الرسالة بالمخالفة لأحكام القانون، وبمواجهة مندوب الشركة قرر خروج المضبوطات عن طريق الخطأ وأبدى استعداده للتصالح جمركياً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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