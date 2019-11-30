شكرا لقرائتكم خبر عن "الإسكان": رصف ورفع كفاءة الطرق بمدينتى 6 أكتوبر وسوهاج الجديدة والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف المهندس شريف الشربيني: تشمل الأعمال رفع كفاءة وتجديد طبقات الأسفلت الموجودة، وتنفيذ شبكة ري حديثة، وتنسيق الموقع وتوسعة لبعض الطرق، وكذا تجهيز أماكن انتظار للسيارات وتنسيق الحدائق وتنفيذ برجولات وممرات، مشيراً إلى أنه سيتم مراعاة كل عناصر أمان الطريق من ممرات للمشاة، ولوحات إرشادية وتحذيرية، بالإضافة إلى توقيع عقد صيانة لأعمال الزراعة، وصيانة لشبكات الري بالمنطقة.
وفي سياق متصل، قال المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة: جارٍ تنفيذ أعمال رصف شبكة الطرق الداخلية لمنطقة الزهور بطول 23 كم، وذلك في إطار زيادة الخدمات المقدمة لحاجزي قطع الأراضي وسكان المدينة.
وأضاف المهندس رجب سالمان، أن إجمالي قطع الأراضي بالمنطقة حوالي 275 قطعة أرض، وهى أراض مميزة بمساحات تتراوح ما بين 600 متر و 1000 متر، وبها عدد من المشروعات الخدمية، من بينها نادٍ رياضي على مساحة 7 أفدنة، وحديقة على مساحة 2.5 فدان، بالإضافة إلى حضانة ووحدة صحية.
كانت هذه تفاصيل خبر "الإسكان": رصف ورفع كفاءة الطرق بمدينتى 6 أكتوبر وسوهاج الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.