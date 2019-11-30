شكرا لقرائتكم خبر عن الجارديان: منفذ هجوم جسر لندن كان مزودا برمز إلكترونى للمراقبة من قبل الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن منفذ الهجوم الإرهابى أمس الجمعة فى منطقة جسر لندن والذى قُتل رجل وامرأة كان قد سُجن من قبل بتهمة تنفيذ مؤامرة لتفجير قنبلة مستلهما الهجوم من تنظيم القاعدة وأُطلق سراحه مؤخرًا.

وتحقق سكوتلاند يارد في كيفية تمكن عثمان خان البالغ من العمر 28 عامًا من شن الهجوم في جسر لندن يوم الجمعة ، على الرغم من أن السلطات تعرفه بل وزودته برمز إلكتروني لمراقبة تحركاته. تم السماح له بالخروج قبل عام بعد أن قضى وقتًا لدوره في مؤامرة لتفجير بورصة لندن.

في الساعات الأولى من يوم السبت ، أكد الضباط تقارير سابقة بأن خان بدأ هجومه داخل قاعة تجار الأسماك ، بالقرب من الطرف الشمالي للجسر ، خلال مؤتمر نظمته جامعة كامبريدج حول إعادة تأهيل المجرمين. ويعتقد الضباط أنه تصرف وحده.

وقال نيل باسو، مساعد مفوض الشرطة "الوضع ، كما نفهمه حاليًا ، هي أن المهاجم حضر حدثًا في وقت مبكر من بعد ظهر يوم الجمعة في قاعة Fishmongers.

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وأضاف "نعتقد أن الهجوم بدأ في الداخل قبل أن يغادر المبنى وتوجه إلى جسر لندن، حيث تم احتجازه ومواجهته بعد ذلك وإطلاق النار عليه من قبل ضباط مسلحين".

وأوضحت "الجارديان" أن الشخصين المتوفيين لم يتم تسميتهما بعد. وأصيب رجل وامرأتان أيضا. وتم نقل المصابين إلى مستشفى رويال لندن في مدينة وايت تشابل ، أحد المراكز الأربعة الكبرى المعنية بالصدمات النفسية في العاصمة.

قالت خدمة الصحة الوطنية ليلة الجمعة إن وضع أحد المصابين الثلاثة كان حرجًا ولكنه مستقر ، والثاني كان مستقرًا ، بينما أصيب ثالث بجروح أقل خطورة.