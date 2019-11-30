شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تحدد عدد الأسئلة فى امتحان يناير لـ"أولى ثانوى" الأسبوع الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة ستحدد عدد الأسئلة بكل مادة فى امتحان يناير المقبل للصف الأول الثانوى خلال الأسبوع الجارى.

وأضاف رئيس القطاع فى تصريحات خاصة، أن واضعى الامتحانات يلتزمون بمواصفات الورقة الامتحانية التى وضعها المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، موضحا أنه سوف يعقد كل مستشار مادة اجتماع مع موجهى العموم والأوائل بالمديريات بالوزارة في وجود منسق المادة بالمركز القومي للامتحانات خلال هذا الأسبوع للاتفاق على تفاصيل الأسئلة وآلية صياغتها وعدد الأسئلة فى كل مادة.

Advertisements

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت جدول امتحانات يناير المقبل لطلاب الصف الأول الثانوى لتبدأ 11 يناير وتنتهى 23 من نفس الشهر.