- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تحدد عدد الأسئلة فى امتحان يناير لـ"أولى ثانوى" الأسبوع الجارى والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف رئيس القطاع فى تصريحات خاصة، أن واضعى الامتحانات يلتزمون بمواصفات الورقة الامتحانية التى وضعها المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، موضحا أنه سوف يعقد كل مستشار مادة اجتماع مع موجهى العموم والأوائل بالمديريات بالوزارة في وجود منسق المادة بالمركز القومي للامتحانات خلال هذا الأسبوع للاتفاق على تفاصيل الأسئلة وآلية صياغتها وعدد الأسئلة فى كل مادة.
وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت جدول امتحانات يناير المقبل لطلاب الصف الأول الثانوى لتبدأ 11 يناير وتنتهى 23 من نفس الشهر.
كانت هذه تفاصيل خبر "التعليم" تحدد عدد الأسئلة فى امتحان يناير لـ"أولى ثانوى" الأسبوع الجارى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.