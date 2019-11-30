شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. انسياب مرورى أعلى محور صفط اللبن اتجاه جامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد محور صفط اللبن، اليوم السبت، حالة من السيولة المرورية أعلى الطريق، فى اتجاه القادم من الطريق الدائرى، اتجاه جامعة القاهرة، وأيضا شهد الاتجاه المقابل سيولة مرورية كبيرة.

وشهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظامًا بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

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