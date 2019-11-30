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شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة بريطانيا تنشر صورة منفذ عملية الطعن على جسر لندن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الشرطة البريطانية صورة لـ"عثمان خان"، منفذ عملية الطعن على جسر لندن، أمس الجمعة، التى أدت إلى مقتل شخصين إضافة إلى مقتل المهاجم.
ووفقا لـ"RT" يبلغ عثمان خان وفقا لمعلومات الشرطة 28 عاما، اعتقل عام 2012 بسبب نشاطات إرهابية، وحكم عليه بالسجن 8 أعوام لكن تم الإفراج عنه العام الماضى.
عثمان خان
وأعلنت الشرطة البريطانية، فى بيان، رفع حالة الإنذار والاستنفار فى البلاد، ونشرت وحداتها فى شوارع المدن الكبرى تحسبا لاعتداءات إرهابية وتفاديا لها.
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