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ننشر طلب وريث هيثم أحمد زكى للنيابة بتمكينه من شقة الفنان الراحل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم المستشار بلال عبد الغنى محامى رامى عز الدين شقيق الفنان الراحل هيثم أحمد زكى، من الأم، بطلب جديد لنيابة شئون الأسرة بالدقى، لاستلام الشقة التى توفى بداخلها الفنان الراحل فى الشيخ زايد، والذى ينظر قرار تمكينه منها غدا الأحد.

 

وجاءت تفاصيل دعوى إعلان الوراثة، التى تقدم بها رامى للحصول على الميراث الشرعى له، بإقرار نيابة شئون الأسرة بنيابة الدقى جنوب الجيزة الكلية، بأنه الوريث الوحيد والشرعى للفنان الراحل، وذلك بناء على فتوى من الأزهر الشريف، ليتسلم بعدها شقة بالمهندسين الخاصة بالفنان الراحل أحمد زكى، وأخرى بشارع الهرم الخاصة بالراحل هيثم أحمد زكى، ومبلغ مالى 300 ألف بأحدى البنوك، ومبلغ 200 ألف وثيقة تأمين وسيارتين.

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وأوضح محامى رامى عز أن العلاقة بين شقيق الفنان الراحل وباقى أفراد أسرته على تواصل دائم وتربطهم علاقة جيدة، ولا توجد أى خلافات بين موكله وأسرة الفنان الراحل هيثم أحمد زكى.

 

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