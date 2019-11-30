شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب يقود ماراثون لطلاب وشباب المحافظات الحدودية بالغردقة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شارك الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور يوسف الغرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتورة يسرا عطية، نائب محافظ البحر الأحمر، السبت، في ماراثون للمشي لطلاب وشباب المحافظات الحدودية بالغردقة المشاركين في ختام أولمبياد الألعاب الرياضية المقام بالغردقة. وبدأ الماراثون من ميدان اكوا فن حتى ممشى النصر بطول ٢ كيلومتر. وزير الشباب يقود مارارثون لطلاب وشباب المحافظات الحدودية بالغردقة وزير الشباب يقود مارارثون لطلاب وشباب المحافظات الحدودية بالغردقة وزير الشباب يقود مارارثون لطلاب وشباب المحافظات الحدودية بالغردقة

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