شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة النائب محمد دسوقي أثناء زفاف ابنته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفي محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، أثناء حفل زفاف نجلته.

وقال أحد شهود العيان المدعوين لحضور حفل الزفاف إن النائب تعرض فجأة لأزمة قلبية أثناء حفل زفاف ابنته في فندق بالقاهرة، لافتًا إلى أنه تم الاتصال بالإسعاف، لكن «دسوقي» توفي قبل وصول سيارة الإسعاف ولم تنجح أيضا الإسعافات الأولية، بحسب «سكاي نيوز عربية».

وذكرت صفحة تحمل اسم النائب محمد بدوي دسوقي في «فيس بوك»: «إنا لله وإنا اليه راجعون، توفي إلى رحمة الله، النائب/ محمد بدوى دسوقى، والجنازة من مسجد بدوي بشارع البحر الأعظم والعزاء بنفس العنوان». وسادت حالة من الحزن بين أهالي النائب البرلماني، بينما تقدم العديد من الأهالي والمسؤولين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعزاء لأسرته.