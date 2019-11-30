شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تتوقع سقوط أمطار على السواحل الشمالية غدا والصغرى بالقاهرة 23درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، طقس مائل للدفء شمالا، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، بارد ليلا.

كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، مع فرصة سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها معتدلة تنشط على خليج السويس، والبحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 15 ، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجة.

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