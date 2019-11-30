شكرا لقرائتكم خبر عن مرصد الإفتاء يدين حادث لندن الإرهابى ويدعو إلى التصدى لخطابات الكراهية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لـ دار الإفتاء المصرية الهجوم الإرهابى الغادر الذى نفذه أحد الأشخاص باستخدام سكين على جسر لندن وسط العاصمة البريطانية لندن، وقد أودى بحياة شخصين بالإضافة إلى منفذ الهجوم.

وأكد المرصد أن هذا العمل الإرهابى منافٍ للفطرة الإنسانية ولكافة القيم والشرائع السماوية، مؤكدًا أن الإرهاب لا دين له ولا وطن، وأن كافة المجتمعات والدول فى مرمى نيرانه الخبيثة، وعلى المجتمع الدولى محاربة كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب بجميع ألوانه وشعاراته.

وأشار المرصد إلى أن التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم داعش الإرهابى قد اتجه نحو حرب العصابات والعمل السرى والحروب السيبرانية بعد هزيمته العسكرية فى معاقله، وأن هذا النوع من المواجهة يحمل الكثير من الخطورة نظرًا لصعوبة ملاحقة العناصر الإرهابية وتحديد أهدافها المتوقعة والمحتملة، كما أن هذه الأجواء تشهد نشاطًا كبيرًا للخلايا النائمة والذئاب المنفردة لتكون فى طليعة المواجهة.

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ودعا المرصد فى ختام بيانه إلى ضرورة تكثيف الجهود فى سبيل تجفيف منابع الإرهاب والتطرف، والتصدى إلكترونيًّا للجماعات والتنظيمات الإرهابية وحرمانها من الحصول على عناصر جديدة من خلال الدعايات المضللة والكاذبة لتلك التنظيمات.