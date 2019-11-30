شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: اختبار المتقدمين لوظيفة معلم رياضيات وعلوم بمسابقة المعلمين 7ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الاكاديمية المهنية للمعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطوات إجراء الاختبار الإلكتروني للمتقدمين لوظائف المعلمين الجدد ، المتقدمين على البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم للحصول وظائف في تخصصات مادتى "العلوم والرياضيات".

وأعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين، أنه يتم الحجز الالكتروني للاختبار على البوابة الالكترونية للأكاديمية المهنية للمعلمين من خلال الرابط التالي www.pat.edu.eg، موضحة أنه سيبدأ فتح باب التقدم إلكترونيًا الإثنين 2 ديسمبر المقبل.

وأوضحت الاكاديمية المهنية للمعلمين، أنه يمكن لمن يهمه الأمر الدخول للحجز الالكتروني من خلال (الرقم القومي + البريد الالكتروني) الذي تم تسجيله مسبقًا من خلال المتقدم للاختبار على البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم، بحيث يتمكن المتقدم من حرية اختيار اليوم المناسب لأداء الاختبار الخاص به وفقًا للمواعيد المحددة ومعرفة مكان إختباره ورقم حجزه وساعة أداء الاختبار.

وأشارت الاكاديمية المهنية للمعلمين إلى أنه سيتم إجراء الاختبارات الإلكترونية بفروع الأكاديمية بالمحافظات، بدءا من السبت 7 ديسمبر المقبل، وهو بداية المواعيد المحددة التى يتم إتاحتها عبر نموذج التسجيل الإلكترونى مسبقًا.

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وشددت الاكاديمية المهنية للمعلمين على أنه يتوجب على المتقدمين للاختبار ضرورة إحضار أصل بطاقة الرقم القومي للإطلاع عليها، وكذلك تذكرهم لعنوان البريد الالكترونى الذى تم تسجيله.

وتابعت الأكاديمية المهنية للمعلمين أنه يتم سداد الرسوم الادارية المقررة للإختبار قبل الاختبار، مع حصول المتقدم على إيصال بقيمة هذه الرسوم ، ويحصل المتقدم للاختبار على شهادة اجتياز اختبارات (STEM) فى حالة اجتيازة الاختبار.