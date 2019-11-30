شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى الجمهورية يتوجه إلى مسقط للمشاركة فى "ندوة تطوير العلوم الفقهية" والان مع تفاصيل الخبر
ومن المنتظر أن يلقى فضيلة المفتى كلمة رئيسية فى المؤتمر الذى تنعقد أعماله فى العاصمة العُمانية مسقط فى الفترة من 1 - 3 ديسمبر.
كما يرافق فضيلة المفتي في الندوة الدولية فضيلة الدكتور مجدي عاشور -المستشار العلمي والأكاديمي لفضيلة المفتي- حيث يشارك ببحث بعنوان: "فتاوى الماء في الفقه المالكي .. قراءة تحليلية".
أما موضوع الندوة فيدور حول الأصول الشرعية والأنظمة الإسلامية والفتاوى لفقه الماء، وقراءة التراث الإسلامي حوله، والقضايا القانونية والمستجدات المعاصرة وأحكام البحار.
هذا، ويشارك في هذه الندوة 57 من كبار العلماء والفقهاء والمفتين ورجال القانون من عدد من الدول على رأسها مصر والجزائر، والمغرب، وسوريا، والبحرين، واليمن، والأردن، وإيران، والسعودية، ولبنان، وليبيا، وباكستان، والهند، والعراق، وروسيا الاتحادية، وإندونيسيا.
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