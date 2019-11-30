أخبار مصر | المفتي يتوجَّه إلى مسقط للمشاركة في "ندوة تطوير العلوم الفقهية" ويلقي كلمة رئيسية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المفتي يتوجَّه إلى مسقط للمشاركة في "ندوة تطوير العلوم الفقهية" ويلقي كلمة رئيسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سافر الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية إلى سلطنة عمان للمشاركة في أعمال ندوة "تطور العلوم الفقهية في عُمان"، في نسختها الخامسة عشرة، تحت عنوان "فقه الماء في الشريعة الإسلامية أحكامه الشرعية وآفاقه الحضارية وقضاياه المعاصرة".

ومن المنتظر أن يلقي المفتي كلمة رئيسية في المؤتمر الذي تنعقد أعماله في العاصمة العُمانية مسقط في الفترة من ١ - ٣ ديسمبر.

كما يرافق المفتي في الندوة الدولية فضيلة الدكتور مجدي عاشور -المستشار العلمي والأكاديمي لفضيلة المفتي- حيث يشارك ببحث بعنوان: "فتاوى الماء في الفقه المالكي.. قراءة تحليلية".

أما موضوع الندوة فيدور حول الأصول الشرعية والأنظمة الإسلامية والفتاوى لفقه الماء، وقراءة التراث الإسلامي حوله، والقضايا القانونية والمستجدات المعاصرة وأحكام البحار.

هذا، ويشارك في هذه الندوة ٥٧ من كبار العلماء والفقهاء والمفتين ورجال القانون من عدد من الدول على رأسها مصر والجزائر، والمغرب، وسوريا، والبحرين، واليمن، والأردن، وإيران، والسعودية، ولبنان، وليبيا، وباكستان، والهند، والعراق، وروسيا الاتحادية، وإندونيسيا.