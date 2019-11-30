أخبار مصر | بيان لـ"السكة الحديد" يهم ركاب القطارات

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أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، حجم التهديات ومعدل التأخيرات المتوقعة، اليوم السبت، على بعض خطوط الهيئة.

وأوضحت الهيئة، أن سبب هذه التأخيرات يعود إلى أعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير.



وأضافت أن هذه التأخيرات تشمل الآتي: