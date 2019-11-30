شكرا لقرائتكم خبر عن «المحاصيل السكرية» ينجح في استنباط سلالات من الذرة الرفيعة لإنتاج وقود حيوي وسكر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أيمن حسني عش مدير معهد المحاصيل السكرية ان المعهد ممثلا بقسم التربية والوراثة نجح في انتاج سلالات جديدة من الذرة الرفيعة السكرية نتاج برنامج تربية اصناف الذرة السكرية الرفيعة الذي يشمل مجموعة من التراكيب الوراثية العالمية وبجهود الباحثين بالقسم حيث تم التهجين بين تلك التراكيب والانتخاب لعدة سنوات موضحا إنه تم توصل المعهد لمجموعة من السلالات ذات صفات جيدة.

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وأضاف حسني عش في تصريحات لـ«المصري اليوم»، ان هذه السلالات تواكب متطلبات المرحلة الحالية من دعم الاقتصاد الوطنى والتحول العالمى إلى انتاج وقود الايثانول الحيوى لاستخدامه كبديل للوقود البترولى للسيارات كما يحدث في العديد من الدول كالبرازيل والهند والصين.

وأوضح مدير معهد المحاصيل السكرية إن هذه السلالات تتميز أيضا بأنها سلالات ذات محتوى سكرى عالى وسكريات مختزلة اقل ما يمكن استخراج السكروز منها مما يساعد في سد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك في السكر كسلعة استراتيجية ،

وحصر «حسني عش»، مزايا الأصناف الجديدة بالحصول على سلالات تصلح كمادة خام للصناعات الورقية والخشبية وسلالات يمكن استخدامها كعلف أخضر للماشية في فصل الصيف والاهم ان تلك السلالات تجود زراعتها في الاراضى حديثة الاستصلاح وتتحمل الملوحة والجفاف إلى درجة كبيرة والمعهد في صدد تسجيل تلك السلالات لتكون قريبا اصناف زراعية في متناول المزارعين.