شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. بعثة الأهلى تصل القاهرة عقب مواجهة النجم الساحلى بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم السبت، بعثة الأهلى، قادمة من تونس عقب مواجهة النجم الساحلي التي أقيمت مساء أمس باستاد رادس، فى افتتاح مشوار الفريق بدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا للمجموعة الثانية التى تضم أيضاً كلاً من الهلال السودانى وبلاتينيوم الزيمبابوي.

وقد وصلت البعثة على متن رحلة خاصة ، وخرجت من صالة رقم 1 بمبنى الركاب رقم 1 والمعروف بالمطار القديم.

وتحصل بعثة الفريق على راحة من التدريبات اليوم، على أن يبدأ المارد الأحمر غداً، الأحد، الاستعداد لمباراة بنى سويف المقرر لها 3 ديسمبر المقبل باستاد القاهرة ضمن منافسات دور الـ 32 للبطولة المحلية.

وتضم بعثة الأهلى 22 لاعباً سافر بهم الفريق إلى تونس لخوض المواجهة الإفريقية الهامة واللاعبون، هم: محمد الشناوى وشريف إكرامى وعلى لطفى وأحمد فتحى ومحمد هانى ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وحسام عاشور، وعمرو السولية وأليو ديانج ووليد سليمان وأحمد الشيخ، ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي ورمضان صبحي، وجيرالدو وحسين الشحات ومروان محسن ووليد أزارو.

كان فريق الأهلي قد خسر من النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس،الجمعة، على ملعب رادس في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.

وبذلك يحتل الاهلي المركز الرابع في المجموعة الثانية بدون نقاط فيما يتقاسم النجم الساحلي والهلال السوداني قمة المجموعة بـ3 نقاط ويحتل بلاتينيوم الزيمبابوي المركز الثالث بدون نقاط وبفارق الأهداف عن الاهلي.

وتعد هذه هي المرة الأولى التى يسقط فيها الاهلي تحت قيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بعد 7 إنتصارات رائعة محلياً وأفريقياً .

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اتوبيس الفريق



بعثة الأهلى بمطار القاهرة

بعثة الاهلى تضع الحقائب فى الاتوبيس

حقائب الفريق

اتوبيس الاهلى

وضع الحقائب فى اتوبيس الفريق

بعثة الأهلى تستعد لاستقلال الاتوبيس

مدير مكتب الخليج 365 بالمطار مع ياسر ابراهيم

ياسر ابراهيم