شكرا لقرائتكم خبر عن توقف حركة طريق السويس الصحراوى بعد إصابة شخص فى حادث تصادم سيارتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب شخص فى حادث تصادم سيارتين أعلى طريق السويس الصحراوى، مما أدى إلى توقف حركة المرور وأنتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصاب الى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق السويس الصحراوى بوقوع حادث مرورى، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.