تقاضى 3جنيهات بأول تلاوة.. 12 معلومة عن عبدالباسط عبدالصمد بذكرى رحيله

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمر اليوم السبت 30 نوفمبر الذكرى الـ 31 لرحيل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، أحد أهم وأشهر قراء القرآن الكريم فى مصر والعالم الإسلامى. الخليج 365 يقدم 12 معلومة عن الشيخ عبد الباسط عبد الصمد فى ذكرى رحيله كما يلى: ولد عبد الباسط محمد عبد الصمد سليم فى الأول من يناير عام 1927، بمدينة أرمنت محافظة قنا التحق الشيخ بكتاب البلدة مع أخوته عام 1943 أتم حفظ القرآن الكريم قبل بلوغ العاشرة التحق بالمعهد الدينى بأرمنت فتعلم القراءات وعلوم القرآن ونال اهتمام شيخه العالم الأزهرى محمد سليم حمادة كان شيخه فى المعهد يصطحبه معه ليقرأ فى السهرات والحفلات حتى أصبح مشهورًا فى نجوع وقرى محافظات الوجه القبلى لم يكن عمره قد تجاوز الخامسة عشرة بعد، حتى أصبح يدعى إلى إحياء الحفلات والسهرات القرآنية بمفرده دون شيخه . تقاضى 3 جنيهات فى أول حفل قرأ فيه وكان عمره 14 عاما. تأثر الشيخ عبد الباسط بالشيخ محمد رفعت، وقال عنه: "كنت أمشى مسافات طويلة جدا قد تصل إلى 5 كيلومترات لأستمع إلى القرآن بصوت الشيخ رفعت من خلال جهاز الراديو الوحيد الموجود عند أحد أثرياء البلدة ". تم اعتماده فى الإذاعة المصرية عام 1952 كان أول نقيب لقراء مصر عام 1984 كما حصل على عدة تكريمات دولية، حيث كرمته سوريا عام 1956 بمنحه وسام الاستحقاق ووسام الأرز من لبنان والوسام الذهبى من ماليزيا ووسام من السنغال وآخر من المغرب توفى فى مثل هذا اليوم 30 نوفمبر عام 1988 عن عمر يناهز 61 عامًا.

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