شكرا لقرائتكم خبر عن 59% من القراء يتوقعون نجاح الحكومة برفع نسبة تمثيل الشباب بالمراكز القيادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع نجاح الحكومة فى رفع نسبة تمثيل الشباب فى المراكز القيادية، توقع غالبية القراء نجاح الحكومة فى رفع نسبة تمثيل الشباب فى المراكز القيادية. وتوقع 59% من القراء نجاح الحكومة فى رفع نسبة تمثيل الشباب فى المراكز القيادية، بينما استبعد 41% من القراء نجاح الحكومة فى رفع نسبة تمثيل الشباب فى المراكز القيادية.

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