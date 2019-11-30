شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. منطقة أسيوط الأزهرية تختار أعضاء كنترول الشهادتين الابتدائية والإعدادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تُجْرِى إدارة الامتحانات وشئون الطلاب بمنطقة أسيوط الأزهرية، اليوم السبت، القرعة العلنية لاختيار أعضاء كنترول امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2019/2020.

وقال الدكتور علي عبد الحافظ، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، إن اللجنة المُشَكلة لاختيار رئيس وأعضاء الكنترول، انتهت من إعداد الكشوف النهائية لكل إدارة تعليمية على حدة، بواقع كشفين لكل إدارة، أحدهما للأعضاء الخبرة، والآخر للأعضاء الجدد.

وأضاف "عبد الحافظ"، أن إدارة الامتحانات انتهت من حصر أسماء المتقدمين للعمل رئيسًا لكنترول الشهادة الابتدائية والإعدادية، ورؤساء ووكلاء الحجرات لكل كنترول على حدة.

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وفي السياق ذاته، أوضح الشيخ أحمد عبد الرحيم، مدير إدارة الامتحانات بالمنطقة، أنه تم حصر الطلاب بكل إدارة تعليمية؛ لبيان عدد الأعضاء الذين سيتم اختيارهم وفق القرعة العلنية التي ستجري يوم السبت المقبل بمكتب رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسيوط الأزهرية.