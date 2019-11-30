شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: ارتفاع صادرات العنب والرمان لـ227 ألف طن وجارٍ الشحن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة، عن ارتفاع صادرات المنتجات الزراعية المصرية خاصة العنب والرمان إلى 227 ألف طن، منها العنب إلى 113 ألف 376 طنًا، ومحصول الرمان 114 ألفًا و167 طنًا، خلال الفترة من الأول من يناير حتى 27 من شهر نوفمبر، وجارٍ الشحن والتصدير.

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، فى تصريحات ”الخليج 365”، إن ارتفاع صادرات العنب والرمان بسبب التوسع في فتح أسواق عالمية جديدة، وتطبيق المنظومة الجديدة، وتحسن جودة المنتج، لافتًا إلى أنه يجرى الشحن والتصدير طبقًا للاشتراطات الحجرية، مؤكدًا أن هناك إجراءات مشددة على جميع صادرات الخضر والفاكهة، تضمن زيادة صادرات المنتجات الزراعية لجميع الأسواق العالمية، وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات.