شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. اختبار 24 منافسا بمسابقة الصوت الحسن أمام لجنة الاستماع بمسجد عمرو بن العاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 1. أيمن عبد المنعم عبد المنعم الحساني الغربية ابتهالات 2. الحسن محمود محمد احمد الشرقية ابتهالات 3. رمضان ربيع عويس سليمان الفيوم ابتهالات 4. رمضان عبد الحافظ أسوان ابتهالات 5. السيد فكري السيد على الشرقية ابتهالات 6. السيد ماهر طه عبدالجليل القليوبية ابتهالات 7. عبد الرحمن جمعه ابراهيم البقرى الغربية ابتهالات 8. محمد رضا على خليل الغربية ابتهالات 9. محمد وجيه شعبان الثعلب المنوفية ابتهالات 10. محمود نغماش مطلوب علي القاهرة ابتهالات 11. عبد الرحمن عبد الكريم محمود قناوى البحيرة ابتهالات 12. حمادة جمعة الطبلاوي المنوفية تجويد 13. رضا حلمى عباس نورالدين الدقهلية تجويد 14. زياد حجاج القليوبية تجويد 15. سعد على سعد مصريه الغربية تجويد 16. السيد محمد السيد سليم الشرقية تجويد 17. السيد محمد مصطفى شاهين الغربية تجويد وابتهالات 18. الصاوى محمد نجيب الصاوى الشرقية تجويد 19. عامر سامي حسني القاهرة تجويد 20. محمد عبد المجيد حسن أبوطه الغربية تجويد 21. محمد محمود ربيع محمود الدقهلية تجويد 22. محمد مصطفى محمد سلامه الغربية تجويد 23. محمود أحمد عبدالحميد أحمد الشرقية تجويد 24. محمود محمد المراغى عبدالحى عطية الشرقية تجويد

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