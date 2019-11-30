التقلبات الجوية مستمرة.. الأرصاد: أمطار على هذه المناطق يومي الأحد والاثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قال الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حالة من الاستقرار الجوي، حتى اليوم السبت.

وأضاف مدير إدارة التنبؤات الجوية، في تصريحات لمصراوي، أن التقلبات الجوية مازالت مستمرة خلال فصل الخريف، مضيفًا أن فصل الشتاء سيبدأ بعد أكثر من شهر.

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وتوقع شاهين أن الحالة الجوية يومي الأحد والاتنين المقبل، ستشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة على السواحل الشمالية ومناطق في شمال الدلتا خاصة محافظتي البحيرة وكفر الشيخ.

ولفت إلى أن فرص تكون الشبورة الكثيفة مستمرة على الطرق الزاعية والمناطق القريبة من المسطحات المائية، خلال الصباح الباكر، موضحًا أن هناك طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر.

وأوضح شاهين، أن درجات الحرارة تصل إلى 24 درجة مئية على القاهرة ومحاظات الوجه البحري، بينما تكون 25 على محافظات شمال الصعيد، فيما تصل إلى 28 درجة على محافظات جنوب الصعيد.