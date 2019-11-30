شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على جثه مجهولة لصبي بكفرالشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يكثف رجال المباحث بكفر الشيخ جهودهم لكشف غموض العثور على جثة مجهولة لصبي في الخامسة عشر من عمره، بترعة مجاورة للأراضي الزراعية، خلف عمارات سخا بالقرب من قرية الحمراوى التابعة لمركز كفر الشيخ.

وكان اللواء محمود حسن مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقي، أخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، بتلقيه بلاغًا من شرطة النجدة بعثور بعض المواطنين، على جثة مجهوله لصبي في الخامسة عشر من عمره، ويشتبه أن تكون الوفاة جنائية، نظرًا، لوجود أثار ضرب باّلة حادة على الرأس وملقي في مياه ترعة مجاورة للأراضي الزراعية الواقعة ما بين الحمراوى وسخا خلف عمارات مجلس المدينة، مرتديًا كامل ملابسه.

وعلى الفور انتقل فريق من البحث الجنائي بمديرية امن كفر الشيخ، برئاسة الرائد هيثم الهياتمي رئيس مباحث مركز كفر الشيخ وبحضور العميد عبدالفتاح المنشاوي رئيس مباحث المديرية وتحت إشراف اللواء هيثم عطا مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، لمعاينة موقع الحادثة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، كما تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، تحت تصرف النيابه العامه.ب