شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: تنفيذ 10 قرارات إزالة بنهر النيل بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصلحة الرى إنه تم تنفيذ 10 قرارات إزالة بنهر النيل بالجيزة عبارة عن تعديات على النهر وتربيط حشائش من الصيادين ناحية دائرى الوراق.

وأضافت المصلحة أنه تم نزع حشائش فرع القداديح الغربى بهندسة رى أبنوب، وترعة الهريدى بهندسة رى البدارى الإدارة العامة لرى أسيوط، وتطهير ونزع حشائش ترعة قناة طنطا الملاحية حتى 34.600 كيلو من البرين هندسة رى كفر الزيات رى الغربية.

وأشارت المصلحة إلى أنه تم البدء في إحلال وتجديد بدالة أبو دهشان 1 على مصرف المحسمة (تقاطع خليج أبو دهشان 1 مع مصرف المحسمة) برى الإسماعيلية ذاتيًا، ومتابعة محطة 2 مريوط مغذي تعمير الصحارى لمتابعة مناسيب المياة وحالة تشغيل المحطة برى النوبارية.

يذكر أنه تم تكليف جميع أجهزة وقطاعاتها بالمحافظات برفع أقصى درجات الاستعداد بجميع الإدارات التابعة لها على مستوى الجمهورية وتشكيل غرف عمليات على مستوى إدارات الرى والصرف تعمل جميعها من خلال نقاط اتصال مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة، لمتابعة حالة الرى والصرف على مدار 24 ساعة، خلال فصل الشتاء والتنسيق ما مركز التنبؤ فى الوزارة، ووضع وحدات رفع الطوارئ، إلى جانب تشكيل لجان مرور ومتابعة يومية للمراقبة والتفتيش .