شكرا لقرائتكم خبر عن هل تتخلى قطر عن الإخوان لمحاولة حل أزمتها مع دول الرباعى العربى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، أن النظام القطرى يتذلل من أجل حل أزمته مع دول الرباعى العربى، مشيرا إلى أن قطر أكدت أنها على استعداد لقطع العلاقات مع الإخوان.

ونقل الموقع التابع للمعارضة القطرية، عن صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، كشفها عن زيارة غير معلنة قام بها وزير الخارجية محمد بن عبدالرحمن آل ثانى إلى السعودية، الشهر الماضي حيث التقى بمسؤولين سعوديين، وهو في محاولة لإقناعهم في إنهاء الخلاف المستمر منذ ما يزيد على عامين منذ الخامس من يونيو 2017.

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وأكد موقع قطريليكس، أن الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، قدم عرضًا مفاجئًا لإنهاء الأزمة أثناء وجوده في الرياض، مشيرا إلى أن الدوحة مستعدة لقطع علاقاتها مع جماعة الإخوان بالكامل، بجانب التزامه بالوعود ومطالب الرباعي محاولًا استرضاء المملكة واستجداءهم من أجل الصلح وإنهاء الخلاف نظرًا لما تمر به الدوحة من انهيار اقتصادي وعزلة عربية.