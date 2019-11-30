اليوم.. البيئة تطلق مبادرة للحفاظ على الطبيعة بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):​

تطلق مكتبة الإسكندرية، اليوم السبت، مبادرة "الحفاظ على الطبيعة أسلوب حياة والتزام إنساني" بالتعاون مع وزارة البيئة ضمن مشروع بناء القدرات الوطنية (CB3) بداية من العاشرة صباحًا في قاعة المحاضرات، مركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.

وأشار بيان إعلامي، إلى أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ المبادرة المصرية الدولية لربط الاتفاقيات البيئية الدولية "اتفاقيات ريو: تغير المناخ ومكافحة التصحر والتنوع البيولوجي".

وصرح الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، أن إطلاق المبادرة يأتي إيمانًا من مكتبة الإسكندرية بأهمية تنمية القدرات العلمية والمعرفية للشباب ونشر الوعي والتفكير العلمي بينهم، واهتمامًا من المكتبة بالتعاون مع وزارة البيئة في تنفيذ برامج التوعية الخاصة بالقضايا البيئية والاتفاقيات الدولية، حيث تشمل هذه المبادرة إعداد برنامج تدريبي علمي موجه لطلاب الجامعات للتوعية بالمبادرة المصرية الدولية، بربط اتفاقيات مكافحة التصحر وتغير المناخ والتنوع البيولوجي سعيًا لمستقبل أفضل وتنمية مستدامة.

وتؤكد الدكتورة ياسمين فؤاد؛ وزيرة البيئة، أهمية خلق قناعات لدى المجتمع المصري وخاصة الشباب بضرورة الحفاظ على البيئة وترشيد استخدامات الموارد الطبيعية ومراعاة إدماج الأبعاد البيئية في استراتيجيات وخطط مؤسسات الدولة وحتمية تغيير سلوكيات الأفراد من أجل مستقبل أفضل.