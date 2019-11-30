متحدث الزراعة: إقالات الوزارة لضخ دماء جديدة وليست تصفية حسابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن قرارات التغيير التي تحدث داخل أروقة الوزارة، تأتي في إطار خطة التطوير التي وضعها الدكتور محمد أبوستيت عبر ضخ دماء جديدة في هذه القطاعات.

ونفى القرش، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن يكون الهدف من التغييرات "تصفية حسابات"- كما يدعي البعض-، مضيفًا: "ستصدر عن وزير الزراعة عدة قرارات أخرى خلال الفترة المُقبلة".

​وكانت مصادر بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي- طلبت عدم ذكر اسمها- أكدت أن الدكتور عز الدين أبو ستيت، أصدر حركة تغييرات شاملة، عبر إقالة عدد من قيادات ومديري المديريات.

وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة، أن الوزير أقال كل من: الدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية للمديريات الزراعية بقطاع الخدمات والمتابعة، ومحمد صلاح رئيس قناة مصر الزراعية، والدكتورة جيهان المنوفي رئيس قطاع الإرشاد، والدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، والدكتور مصطفى الصياد رئيس قطاع استصلاح الاراضي.