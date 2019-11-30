أخبار مصر | ننشر رابط التقديم في مسابقة المعلمين الجديدة 2020 عبر البوابة الإلكترونية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر رابط التقديم في مسابقة المعلمين الجديدة 2020 عبر البوابة الإلكترونية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم لكم بوابة الخليج 365 الإلكترونية، رابط التقديم في مسابقة توظيف العقود المؤقتة للمعلمين، والتي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة مجلس الوزراء.

وتسعى وزارة التربية والتعليم إلى تعاقد مع 120 ألف معلم وإداري وعمال خدمات، على أن يتم التقديم إلكترونيا من خلال البوابة الإلكترونية للتوظيف، من خلال هذا الرابط.

أعلنت الوزارة أنه سيتم التعاقد مع قرابة 29 ألف متقدم قبل نهاية الشهر الجارى، والتعاقد مع 54 ألف متقدم خلال ديسمبر المقبل، بينما تعمل على الانتهاء من التعاقد مع 120 ألف معلم وإداري وعمال خدمات، مع نهاية شهر ديسمر، وسيتم إجراء الكشف النفسي على المتقدمين بجهاز الطب النفسي للقوات المسلحة.

خطوات التقديم بسيطة وسهلة، وهي كالأتي:

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الدخول إلى الموقع الإلكتروني للتقديم من هنا، ثم الضغط على كلمة "تسجيل طلب جديد".

يفتح لك الموقع الإلكتروني للتوظيف نافذة جديدة عبارة عن عقد إلكتروني عليك الموافقة عليه بالضغط على المربع الصغير أسفل التعاقد، الموجود إلى جوار جملة "اوافق على جميع الشروط و القوانين"

يحولك الموقع بعد ذلك إلى نافذة جديدة قم بملء بياناتك بعناية فيها.

اضغط على كلمة "حفظ"، وعلامة "أنا ليس روبوت"، في نفس الصفحة.